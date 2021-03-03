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Минздрав обновил карантинные зоны: в красную попали три области, в оранжевую – девять

03.03.2021, 12:12
Минздрав обновил карантинные зоны: в красную попали три области, в оранжевую – девять - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения обновило список областей, попавших в красную оранжевую и желтую карантинные зоны – на 3 марта в зеленой зоне нет ни одной области. Обновленный перечень зонирования появился на сайте МОЗ.

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В красной зоне оказались: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Ограничения: Запрещается: работа общественного городского транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, хостелов, спортзалов (плюс в Ивано-Франковской области запретили работу межобластноготранспорта).

В оранжевой: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области. Ограничения: Запрещается: массовые мероприятия, работа хостелов и спортзалов, плановые госпитализации.

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Читайте также: "Третья волна коронавируса". В Житомирской области вводят красную зону карантина

Дарья Мостовая
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карантин коронавирус области красная зона желтая зона оранжевая зона
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