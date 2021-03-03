Минздрав обновил карантинные зоны: в красную попали три области, в оранжевую – девять
Министерство здравоохранения обновило список областей, попавших в красную оранжевую и желтую карантинные зоны – на 3 марта в зеленой зоне нет ни одной области. Обновленный перечень зонирования появился на сайте МОЗ.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
В красной зоне оказались: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Ограничения: Запрещается: работа общественного городского транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, хостелов, спортзалов (плюс в Ивано-Франковской области запретили работу межобластноготранспорта).
В оранжевой: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области. Ограничения: Запрещается: массовые мероприятия, работа хостелов и спортзалов, плановые госпитализации.
Нажмите, чтобы увеличить:
- С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.
Читайте также: "Третья волна коронавируса". В Житомирской области вводят красную зону карантина
Комментарии