Минздрав обновил карантинные зоны: в красную попали три области, в оранжевую – девять

Министерство здравоохранения обновило список областей, попавших в красную оранжевую и желтую карантинные зоны – на 3 марта в зеленой зоне нет ни одной области. Обновленный перечень зонирования появился на сайте МОЗ.

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В красной зоне оказались: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Ограничения: Запрещается: работа общественного городского транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, хостелов, спортзалов (плюс в Ивано-Франковской области запретили работу межобластноготранспорта).

В оранжевой: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области. Ограничения: Запрещается: массовые мероприятия, работа хостелов и спортзалов, плановые госпитализации.

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С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.

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Дарья Мостовая

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