Мэр Николаева отреагировал на отказы от прививок: Вакцинируйтесь или готовьте деньги

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к жителям города с призывом вакцинироваться от коронавируса, так как в противном случае при лечении от него пациенты смогут рассчитывать только на свой кошелек. Об этом он заявил в видео на Facebook.

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По словам Сенкевича, в последнее время он наблюдает в соцсетях множество комментариев о том, что люди не хотят вакцинироваться.

"Я думаю, что дальше будет такая история. Сегодня те люди, которые попадают в больницу, лечатся за счет государства. Мне кажется, что те, кто будут писать отказ или не будут вакцинированы, они просто будут лечиться за собственные деньги. Хочу напомнить это около 5000 – 10 000 грн в день", – подчеркнул мэр.

Он заявил, что у людей будет выбор – сделать прививку или лечиться потом за свой счет. "Вакцинируйтесь или готовьте деньги", – отметил Сенкевич.

26 февраля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что после 1300 вакцинаций серьезных негативных последствий обнаружено не было.

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Дарья Мостовая

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