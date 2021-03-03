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Мэр Николаева отреагировал на отказы от прививок: Вакцинируйтесь или готовьте деньги

03.03.2021, 13:15
Мэр Николаева отреагировал на отказы от прививок: Вакцинируйтесь или готовьте деньги - Фото
Александр Сенкевич (источник - facebook.com_SenkevichNikolaev)

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к жителям города с призывом вакцинироваться от коронавируса, так как в противном случае при лечении от него пациенты смогут рассчитывать только на свой кошелек. Об этом он заявил в видео на Facebook.

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По словам Сенкевича, в последнее время он наблюдает в соцсетях множество комментариев о том, что люди не хотят вакцинироваться.

"Я думаю, что дальше будет такая история. Сегодня те люди, которые попадают в больницу, лечатся за счет государства. Мне кажется, что те, кто будут писать отказ или не будут вакцинированы, они просто будут лечиться за собственные деньги. Хочу напомнить это около 5000 – 10 000 грн в день", – подчеркнул мэр.

Он заявил, что у людей будет выбор – сделать прививку или лечиться потом за свой счет. "Вакцинируйтесь или готовьте деньги", – отметил Сенкевич.

Читайте также: "Запрета нет". Степанов объяснил, зачем вакцинировался, хоть уже и переболел COVID-19

Дарья Мостовая
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