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Шмыгаль рассказал о плане вакцинации: Цель – коллективный иммунитет

04.03.2021, 12:24
Шмыгаль рассказал о плане вакцинации: Цель – коллективный иммунитет - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство планирует вакцинировать от коронавируса за два года до 22 млн украинцев, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 4 марта, на пресс-конференции.

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По словам Шмыгаля, в 2021 году планируется вакцинировать около 10 млн человек.

За три дня зарегистрировались для вакцинации более 100 000 украинцев, рассказал премьер. Всего по соцопросам вакцинацию поддерживают 43% населения, с остальными нужно будет налаживать коммуникацию, заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что за первый и второй кварталы 2021 года правительство рассчитывает получить более 9 млн доз вакцины на 4,5 млн украинцев.

Цель вакцинации – охватить 70% населения Украины, чтобы появился коллективный иммунитет к COVID-19, заявил Шмыгаль. Он подчеркнул, что вакцинация в Украине проводится добровольно.

Читайте мнение: Хватит срывать вакцинацию. Нет вакцины Pfizer, но есть от AstraZeneca. И она эффективна 

Денис Юдин
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вакцинация Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19 коллективный иммунитет
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