Шмыгаль рассказал о плане вакцинации: Цель – коллективный иммунитет

Правительство планирует вакцинировать от коронавируса за два года до 22 млн украинцев, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 4 марта, на пресс-конференции.

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По словам Шмыгаля, в 2021 году планируется вакцинировать около 10 млн человек.

За три дня зарегистрировались для вакцинации более 100 000 украинцев, рассказал премьер. Всего по соцопросам вакцинацию поддерживают 43% населения, с остальными нужно будет налаживать коммуникацию, заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что за первый и второй кварталы 2021 года правительство рассчитывает получить более 9 млн доз вакцины на 4,5 млн украинцев.

Цель вакцинации – охватить 70% населения Украины, чтобы появился коллективный иммунитет к COVID-19, заявил Шмыгаль. Он подчеркнул, что вакцинация в Украине проводится добровольно.

За прошедшие сутки 3 марта в Украине выявили более 10 000 заболевших COVID-19. Это наивысший показатель с начала 2021 года.

В Украине с 24 февраля проходит вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который выпускается по лицензии AstraZeneca.

На сегодня в Украине вакцинировались 9568 человек.

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Денис Юдин

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