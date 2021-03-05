Коронавирус. Число вакцинированных в Украине растет: последние данные

За 4 марта прививку от коронавируса сделали 2913 человек (днем ранее – 2680). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего с начала кампании первую дозу вакцины получил 12 481 человек.

Больше всего вакцинированных в Донецкой и Днепропетровской областях – по 1110. За сутки больше всего прививок сделано в Днепропетровской области – 280. Меньше всего вакцинированных в Закарпатской области – 244.

В Украине с 24 февраля проходит вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который выпускают в Индии по лицензии AstraZeneca.

За прошедшие сутки в Украине выявлены 10 155 новых заболевших коронавирусом.

Денис Юдин

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