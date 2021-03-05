Коронавирус. Число вакцинированных в Украине растет: последние данные
05.03.2021, 09:20
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)
За 4 марта прививку от коронавируса сделали 2913 человек (днем ранее – 2680). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Всего с начала кампании первую дозу вакцины получил 12 481 человек.
Больше всего вакцинированных в Донецкой и Днепропетровской областях – по 1110. За сутки больше всего прививок сделано в Днепропетровской области – 280. Меньше всего вакцинированных в Закарпатской области – 244.
- В Украине с 24 февраля проходит вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который выпускают в Индии по лицензии AstraZeneca.
- За прошедшие сутки в Украине выявлены 10 155 новых заболевших коронавирусом.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии