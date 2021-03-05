Коронавирус. Более 10 000 заболевших за сутки, лидером по числу новых случаев стал Киев

Вчера, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 057). сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Наивысшая суточная заболеваемость была зафиксирована в столице (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За сутки умерли 172 больных с коронавирусом (194), выздоровели – 4149 (4837), были госпитализированы – 3355 (3271).

Было сделано 83 756 тестов на коронавирус (83 086). Методом ПЦР – 40 393 (38 068), ИФА – 16 127 (16 265), экспресс-тестами на антиген – 27 236 (28 753).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 384 917 заболевших COVID-19: 26 763 человека умерли, 1 191 022 пациента выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 910 инфицированных за сутки (днем ранее – 868);

Винницкая область – 816 (827);

Волынская – 277 (652);

Днепропетровская – 497 (384);

Донецкая – 334 (280);

Житомирская – 695 (888);

Закарпатская – 748 (679);

Запорожская – 163 (180);

Ивано-Франковская – 737 (776);

Киевская – 690 (423);

Кировоградская – 69 (93);

Луганская – 50 (53);

Львовская – 646 (590);

Николаевская – 209 (197);

Одесская – 372 (483);

Полтавская – 172 (253);

Ровенская – 198 (202);

Сумская – 238 (297);

Тернопольская – 394 (457);

Харьковская – 566 (442);

Херсонская – 54 (36);

Хмельницкая – 418 (357);

Черкасская – 204 (241);

Черновицкая – 561 (626);

Черниговская – 137 (167).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

3 марта Минздрав обновил список карантинных зон: в красной – три области, в оранжевой девять.

4 марта в Украине был зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса.

В тот же день премьер Шмыгаль заявил, что если большинство областей окажется в красной зоне, правительство введет локдаун.

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Дарья Мостовая

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