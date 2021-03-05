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Коронавирус. Более 10 000 заболевших за сутки, лидером по числу новых случаев стал Киев

05.03.2021, 08:18
Коронавирус. Более 10 000 заболевших за сутки, лидером по числу новых случаев стал Киев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых заболевших коронавирусом (днем ранее –  10 057). сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов

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Наивысшая суточная заболеваемость была зафиксирована в столице (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За сутки умерли 172 больных с коронавирусом (194), выздоровели – 4149 (4837), были госпитализированы – 3355 (3271).

Было сделано 83 756 тестов на коронавирус (83 086). Методом ПЦР – 40 393 (38 068), ИФА – 16 127 (16 265), экспресс-тестами на антиген – 27 236 (28 753).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 384 917 заболевших COVID-19: 26 763 человека умерли, 1 191 022 пациента выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 910 инфицированных за сутки (днем ранее – 868);
Винницкая область – 816 (827);
Волынская – 277 (652);
Днепропетровская – 497 (384);
Донецкая – 334 (280);
Житомирская – 695 (888);
Закарпатская – 748 (679);
Запорожская – 163 (180);
Ивано-Франковская – 737 (776);
Киевская – 690 (423);
Кировоградская – 69 (93);
Луганская – 50 (53);
Львовская – 646 (590);
Николаевская – 209 (197);
Одесская – 372 (483);
Полтавская – 172 (253);
Ровенская – 198 (202);
Сумская – 238 (297);
Тернопольская – 394 (457);
Харьковская – 566 (442);
Херсонская – 54 (36);
Хмельницкая – 418 (357);
Черкасская – 204 (241);
Черновицкая – 561 (626);
Черниговская – 137 (167).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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