Если большинство областей будут в красной зоне, правительство введет локдаун – Шмыгаль

Локдаун может быть снова введен в Украине, если в красной карантинной зоне окажутся большинство областей. Об этом сообщил на пресс-конференции сегодня, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина все спасет", – предупредил Шмыгаль, подчеркнув, что процесс вакцинации в Украине только начался и займет полтора-два года.

Он отметил, что в стране началась третья волна коронавируса, и в случае, если медицинская система будет перегружена, правительство введет ограничительные меры. Если в большинстве областей и в Украине в целом больницы будут заполнены более чем на 65%, правительству придется ввести локдаун, заявил Шмыгаль.

На сегодня по данным Минздрава в красной зоне карантина находятся три области, в оранжевой, что означает возможный переход в красную, – девять областей.

Шмыгаль пообещал, что в случае усиления карантинных мер правительство будет предупреждать об этом заранее.

Премьер подчеркнул, что правительство не хотело бы вводить локдаун, поскольку и люди, и бизнес устали от ограничений, и призвал проявить сознательность и соблюдать действующие ограничения, чтобы заболеваемость COVID-19 не росла.

За прошедшие сутки 3 марта в Украине выявили более 10 000 заболевших COVID-19. Это наивысший показатель с начала 2021 года.

В Украине с 24 февраля проходит вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который выпускается по лицензии AstraZeneca.

Сегодня, 4 марта, Шмыгаль заявил, что целью вакцинации является коллективный иммунитет.

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Денис Юдин

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