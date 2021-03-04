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Если большинство областей будут в красной зоне, правительство введет локдаун – Шмыгаль

04.03.2021, 13:08
Если большинство областей будут в красной зоне, правительство введет локдаун – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Johanna Geron/EPA)

Локдаун может быть снова введен в Украине, если в красной карантинной зоне окажутся большинство областей. Об этом сообщил на пресс-конференции сегодня, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина все спасет", – предупредил Шмыгаль, подчеркнув, что процесс вакцинации в Украине только начался и займет полтора-два года.

Он отметил, что в стране началась третья волна коронавируса, и в случае, если медицинская система будет перегружена, правительство введет ограничительные меры. Если в большинстве областей и в Украине в целом больницы будут заполнены более чем на 65%, правительству придется ввести локдаун, заявил Шмыгаль.

На сегодня по данным Минздрава в красной зоне карантина находятся три области, в оранжевой, что означает возможный переход в красную, – девять областей.

Шмыгаль пообещал, что в случае усиления карантинных мер правительство будет предупреждать об этом заранее.

Премьер подчеркнул, что правительство не хотело бы вводить локдаун, поскольку и люди, и бизнес устали от ограничений, и призвал проявить сознательность и соблюдать действующие ограничения, чтобы заболеваемость COVID-19 не росла.

Читайте мнение: Хватит срывать вакцинацию. Нет вакцины Pfizer, но есть от AstraZeneca. И она эффективна

Денис Юдин
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карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19 красная зона локдаун
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