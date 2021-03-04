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Подтверждено. В Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса – ученые

04.03.2021, 12:49
Подтверждено. В Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса – ученые - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Украине зафиксировали более заразный британский штамм коронавируса. Об этом сообщила LIGA.net Алла Мироненко, профессор отделения респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.

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Она отметила, что было выявлено два случая британского штамма. Оба – в Ивано-Франковской области: у 41-летнего мужчины и у 54-летней женщины. Биологические материалы были отобраны 18 и 19 февраля. Профессор уточнила, что была выявлена не только мутация N501Y (характерная также для южноафриканского и бразильского штаммов), но и другие присущие именно британскому варианту.

Мироненко не смогла рассказать о состоянии пациентов, поскольку Институт занимался лишь секвенированием генома биоматериала и не получал данных об именах заболевших.

LIGA.net также обращалась в пресс-службу Минздрава с просьбой рассказать, что им известно об этих двух случаях. На момент публикации ответа не было.

Читайте также: Британский вариант коронавируса "вооружился" мутацией, защищающей его от иммунного ответа

Марк Сировой
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Украина коронавирус COVID-19 британский штамм институт громашевского
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