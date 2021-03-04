Подтверждено. В Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса – ученые
В Украине зафиксировали более заразный британский штамм коронавируса. Об этом сообщила LIGA.net Алла Мироненко, профессор отделения респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.
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Она отметила, что было выявлено два случая британского штамма. Оба – в Ивано-Франковской области: у 41-летнего мужчины и у 54-летней женщины. Биологические материалы были отобраны 18 и 19 февраля. Профессор уточнила, что была выявлена не только мутация N501Y (характерная также для южноафриканского и бразильского штаммов), но и другие присущие именно британскому варианту.
Мироненко не смогла рассказать о состоянии пациентов, поскольку Институт занимался лишь секвенированием генома биоматериала и не получал данных об именах заболевших.
LIGA.net также обращалась в пресс-службу Минздрава с просьбой рассказать, что им известно об этих двух случаях. На момент публикации ответа не было.
- В декабре 2020 года в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако нет данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.
- В середине февраля в Ивано-Франковской области начался рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас область входит в красную зону карантина, развернут временный госпиталь.
- 25 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что в немецкую клинику Шарите отправили 48 образцов биоматераилов у больных COVID-19 в Украине. В них британского штамма не обнаружили.
- В последнюю неделю рост заболеваемости наблюдался по всей Украине. За прошедшие сутки зафиксирована наивысшая заболеваемость с начала 2021 года – более 10 000 новых инфицированных. По словам премьера Дениса Шмыгаля, началась третья волна эпидемии COVID-19.
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