Подтверждено. В Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса – ученые

В Украине зафиксировали более заразный британский штамм коронавируса. Об этом сообщила LIGA.net Алла Мироненко, профессор отделения респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что было выявлено два случая британского штамма. Оба – в Ивано-Франковской области: у 41-летнего мужчины и у 54-летней женщины. Биологические материалы были отобраны 18 и 19 февраля. Профессор уточнила, что была выявлена не только мутация N501Y (характерная также для южноафриканского и бразильского штаммов), но и другие присущие именно британскому варианту.

Мироненко не смогла рассказать о состоянии пациентов, поскольку Институт занимался лишь секвенированием генома биоматериала и не получал данных об именах заболевших.

LIGA.net также обращалась в пресс-службу Минздрава с просьбой рассказать, что им известно об этих двух случаях. На момент публикации ответа не было.

Читайте также: Британский вариант коронавируса "вооружился" мутацией, защищающей его от иммунного ответа

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.