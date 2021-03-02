В Украине ускорилась заболеваемость COVID-19, смертей тоже стало больше – ученые
С 23 февраля по 1 марта в Украине ускорился рост числа новых зарегистрированных случаев COVID-19. Также с середины февраля в стране увеличивается количество летальных случаев из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные ученых Национальной академии наук.
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Скорость распространения COVID-19 незначительно превысила значение осенней волны заболеваемости – количество новых случаев болезни за последние три недели удвоилось, говорят в НАН.
Также ученые отметили, что за последние несколько дней резко увеличилось количество летальных случаев – и это не связано с задержками опубликования информации. Помимо этого, сообщается, что задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных случаев.
"Общая летальность новых случаев продолжает расти и достигла 2.8%", – добавили в НАН.
- С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин.
- С 1 марта в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.
- С 3 марта ограничения красной зоны будут введены и в Житомирской области.
- Сегодня, 2 марта, в Украине выявили 5336 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4285).
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