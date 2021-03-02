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В Украине ускорилась заболеваемость COVID-19, смертей тоже стало больше – ученые

02.03.2021, 15:56
В Украине ускорилась заболеваемость COVID-19, смертей тоже стало больше – ученые - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

С 23 февраля по 1 марта в Украине ускорился рост числа новых зарегистрированных случаев COVID-19. Также с середины февраля в стране увеличивается количество летальных случаев из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные ученых Национальной академии наук. 

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Скорость распространения COVID-19 незначительно превысила значение осенней волны заболеваемости – количество новых случаев болезни за последние три недели удвоилось, говорят в НАН. 

Также ученые отметили, что за последние несколько дней резко увеличилось количество летальных случаев – и это не связано с задержками опубликования информации. Помимо этого, сообщается, что задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных случаев.

"Общая летальность новых случаев продолжает расти и достигла 2.8%", – добавили в НАН.

Станислав Стороженко
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эпидемия коронавирус COVID-19 нан
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