В образцах из Украины нет британского штамма коронавируса – Степанов

Новые штаммы коронавируса не найдены в образцах, отправленных в берлинскую клинику Шарите из Украины. Об этом в эфире телеканал Украина заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, в Шарите были отправлены 48 образцов, взятых в соответствии с необходимой технологией.

"У нас нет ни британского штамма, по крайней мере, в этих образцах, и нет другого штамма", – заявил Степанов.

Он отметил, что отправка образцов на исследование в Шарите будет постоянной.

В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако не было данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.

В Украине выросла суточная заболеваемость коронавирусом, больше всего новых заболевших – в Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской, Винницкой областях и в Киеве.

Денис Юдин

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