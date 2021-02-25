В образцах из Украины нет британского штамма коронавируса – Степанов
25.02.2021, 16:35
Максим Степанов (скриншот из видео ICTV/YouTube)
Новые штаммы коронавируса не найдены в образцах, отправленных в берлинскую клинику Шарите из Украины. Об этом в эфире телеканал Украина заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По словам Степанова, в Шарите были отправлены 48 образцов, взятых в соответствии с необходимой технологией.
"У нас нет ни британского штамма, по крайней мере, в этих образцах, и нет другого штамма", – заявил Степанов.
Он отметил, что отправка образцов на исследование в Шарите будет постоянной.
- В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако не было данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.
- В Украине выросла суточная заболеваемость коронавирусом, больше всего новых заболевших – в Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской, Винницкой областях и в Киеве.
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