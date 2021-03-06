Канада одобрила однодозную вакцину против коронавируса. Ее может получить и Украина

Канада одобрила использование первой однодозной вакцины против коронавируса, которую разработала американская компания Johnson & Johnson, сообщает CTV News. Украина может получить эту вакцину от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.

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В Минздраве Канады заверили, что вакцину одобрили после независимой и тщательной научной проверки на безопасность, эффективность и качество. Клинические исследования в Канаде на 43 000 волонтерах показали эффективность вакцины 66% в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19 через две недели после вакцинации.

Ее использование одобрено для людей в возрасте от 18 лет и старше, в том числе в категории 65+ пишет CTV News. Не было замечено никаких различий в безопасности или эффективности между младшей и старшей возрастными группами.

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По данным Минздрава Канады, побочные эффекты J&J были типичными для вакцин: боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, лихорадка и озноб. Большинство побочных реакций были легкими или умеренными и проходили в течение нескольких дней.

Как отмечается, кроме однодозности, одним из плюсов вакцины является режим хранения. Ее можно хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение как минимум трех месяцев, а при комнатной температуре – в течение трех часов после прокола флакона и до 12 часов без прокола.

"Это меняет правила игры. Семейные врачи могут давать ее своим пациентам, ее можно давать в аптеках, учреждениях здравоохранения", – сказала доктор Лиза Саламон.

Ранее Канада одобрила использование вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и обе версии AstraZeneca, включая производимую в Индии вакцину Covishield, которую колют в Украине.

В конце февраля вакцину Johnson & Johnson одобрили в США.

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Марк Сировой

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