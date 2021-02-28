В США одобрили применение в экстренных случаях однодозной вакцины от коронавируса
США санкционировало применение в экстренных ситуациях вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, что позволит вакцинировать миллионы американцев в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.
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J&J является третьим разрешенным препаратом в США после двудозных вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna.
США разрешили использование вакцины J&J в экстренных случаях для взрослых в возрасте 18 лет и старше. В ходе исследования зарегистрировали "очень мало серьезных побочных эффектов" этой вакцины. Ожидается, что поставки в места вакцинации начнутся сегодня или завтра.
Ранее сообщалось, что эта вакцина примерно на 66% эффективна в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19, на 85% – против критического течения болезни, и на 100% – против смерти от коронавируса.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было. На сегодняшний день сделали уже 3141 прививку.
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