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В США одобрили применение в экстренных случаях однодозной вакцины от коронавируса

28.02.2021, 11:10
В США одобрили применение в экстренных случаях однодозной вакцины от коронавируса - Фото
Вакцина Johnson & Johnson против коронавируса

США санкционировало применение в экстренных ситуациях вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, что позволит вакцинировать миллионы американцев в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.

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J&J является третьим разрешенным препаратом в США после двудозных вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna.

США разрешили использование вакцины J&J в экстренных случаях для взрослых в возрасте 18 лет и старше. В ходе исследования зарегистрировали "очень мало серьезных побочных эффектов" этой вакцины. Ожидается, что поставки в места вакцинации начнутся сегодня или завтра. 

Ранее сообщалось, что эта вакцина примерно на 66% эффективна в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19, на 85% – против критического течения болезни, и на 100% – против смерти от коронавируса.

Владислав Сердюк
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вакцина johnson & johnson коронавирус COVID-19
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