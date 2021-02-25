Озвучена эффективность антиковидных вакцин от CanSino и Johnson & Johnson: никто не умрет

Аффилированная с армией Китая компания CanSino Biologics сообщила промежуточные результаты фазы III клинического испытания своей антиковидной вакцины-кандидата, которая вводится одной дозой: эффективность в предотвращении тяжелого течения COVID-19 – свыше 90%.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общая эффективность Ad5-nCoV (торговое название Convidecia) в предотвращении любых симптомов – 68,83% при замере через две недели после вакцинации, и 65,28% – через четыре. Эффективность в предотвращении тяжелого течения заболевания – 95,47% через две недели после вакцинации, и 90,07% – через четыре.

Публикации результатов исследования в авторитетном издании пока нет – только заявление главы Минздрава Пакистана и подтверждение его слов от самой CanSino.

Еще в июне 2020 года Ad5-nCoV получила одобрение на экстренное использование в Китае – без маркетинговой авторизации от местного Национального управления медицинских продуктов.

Портфолио CanSino – 16 вакцин, предотвращающих 13 заболеваний, включая вакцину против вируса Эбола (также на Ad5).

СПРАВКА. Convidecia – препарат, в котором в геном вполне безобидного аденовируса человека серотипа Ad5 "вшивают" участок генома коронавируса, кодирующий производство S-белка – основного раздражителя для иммунной системы. При попадании такого ГМО-аденовируса в организм клетки начинают производить S-белок, на котором тут же "тренируется" иммунитет. При встрече затем с реальным коронавирусом у организма уже будет наработанная схема защиты от болезни. Вакцина может стабильно храниться и транспортироваться при температуре 2—8°C.

Также вчера сотрудники Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США озвучили показатели еще одной однодозной векторной вакцины на аденовирусе Ad26 – Ad26.COV2.S разработки Johnson & Johnson.

Как сообщает NBC News со ссылкой на FDA, она примерно на 66% эффективна в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19, на 85% – против критического течения болезни, и на 100% – против смерти от ковида.

Читайте также: Степанов договорился в Индии: испытания "носовой" ковид-вакцины могут провести в Украине

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.