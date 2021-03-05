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Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список

05.03.2021, 09:40
Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Главный санврач страны Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга рассказал о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса, а также напомнил, что прививки делаются добровольно и беслпатно.

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"Сейчас инструкция к препарату CoviShield предусматривает такие противопоказания:

  1. Имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции производителя.
  2. Сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в том числе это лихорадка. При этом, субфебрильная температура (37-37,5º) и простуда не являются противопоказаниями – в этот период делать прививку можно, но после консультации с врачом.
  3. Тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение сворачиваемости крови.
  4. Ослабленный иммунитет",

- рассказал замглавы Минздрава.

Он подчеркнул, что в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.

  • 3 марта Ляшко заявил, что намерен "охватить прививками" 80% населения до конца года.
  • 4 марта глава парламентского комитета по здравоохранению Радуцкий заявил, что побочные эффекты от антикоронавирусной вакцины возникают примерно в 1% случаев.

Читайте также: Сбой в системе. Почему медики не хотят делать прививки от коронавируса

Дарья Мостовая
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