Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список
05.03.2021, 09:40
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
Главный санврач страны Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга рассказал о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса, а также напомнил, что прививки делаются добровольно и беслпатно.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Сейчас инструкция к препарату CoviShield предусматривает такие противопоказания:
- Имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции производителя.
- Сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в том числе это лихорадка. При этом, субфебрильная температура (37-37,5º) и простуда не являются противопоказаниями – в этот период делать прививку можно, но после консультации с врачом.
- Тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение сворачиваемости крови.
- Ослабленный иммунитет",
- рассказал замглавы Минздрава.
Он подчеркнул, что в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.
- 3 марта Ляшко заявил, что намерен "охватить прививками" 80% населения до конца года.
- 4 марта глава парламентского комитета по здравоохранению Радуцкий заявил, что побочные эффекты от антикоронавирусной вакцины возникают примерно в 1% случаев.
Читайте также: Сбой в системе. Почему медики не хотят делать прививки от коронавируса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии