Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список

Главный санврач страны Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга рассказал о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса, а также напомнил, что прививки делаются добровольно и беслпатно.

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"Сейчас инструкция к препарату CoviShield предусматривает такие противопоказания:

Имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции производителя. Сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в том числе это лихорадка. При этом, субфебрильная температура (37-37,5º) и простуда не являются противопоказаниями – в этот период делать прививку можно, но после консультации с врачом. Тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение сворачиваемости крови. Ослабленный иммунитет",

- рассказал замглавы Минздрава.

Он подчеркнул, что в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.

3 марта Ляшко заявил, что намерен "охватить прививками" 80% населения до конца года.

4 марта глава парламентского комитета по здравоохранению Радуцкий заявил, что побочные эффекты от антикоронавирусной вакцины возникают примерно в 1% случаев.

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Дарья Мостовая

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