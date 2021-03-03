Коронавирус. Ляшко рассчитывает "охватить прививками" 80% населения до конца года
Главсанврач Виктор Ляшко рассчитывает, что до конца года удастся охватить прививками против коронавируса 80% населения. Об этом он заявил на брифинге с представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
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Брифинг проводился в центре обучения тренеров по вакцинации против COVID-19. Ляшко поблагодарил партнеров за поддержку и сказал:
"Смотря в глаза сегодня этим тренерам, мы можем сказать, что такая поддержка, которая у нас есть, вдохновляет. И до конца года мы как минимум 80% нашего населения охватим прививками".
LIGA.net обратилась в пресс-службу Минздрава с просьбой разъяснить слова Ляшко. Там ответили, что в МОЗ рассчитывают охватить прививками 80% населения в случае поступления до конца года необходимого количества вакцин.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- На 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок. Среди привитых топ-лиц – Ляшко, глава МОЗ Максим Степанов, президент Владимир Зеленский.
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