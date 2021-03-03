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Коронавирус. Ляшко рассчитывает "охватить прививками" 80% населения до конца года

03.03.2021, 13:52
Коронавирус. Ляшко рассчитывает
Виктор Ляшко (фото - World Health Organization Ukraine, Facebook)

Главсанврач Виктор Ляшко рассчитывает, что до конца года удастся охватить прививками против коронавируса 80% населения. Об этом он заявил на брифинге с представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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Брифинг проводился в центре обучения тренеров по вакцинации против COVID-19. Ляшко поблагодарил партнеров за поддержку и сказал:

"Смотря в глаза сегодня этим тренерам, мы можем сказать, что такая поддержка, которая у нас есть, вдохновляет. И до конца года мы как минимум 80% нашего населения охватим прививками".

LIGA.net обратилась в пресс-службу Минздрава с просьбой разъяснить слова Ляшко. Там ответили, что в МОЗ рассчитывают охватить прививками 80% населения в случае поступления до конца года необходимого количества вакцин.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19
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