Степанов: Что-то мне подсказывает, что может быть перенос сроков поставки вакцины Sinovac

Вакцину против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech могут не поставить в Украину в обусловленный контрактом срок. Об этом в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Глава Минздрава объяснил, что по контракту первую партии вакцины (700 000 доз) с условием эффективности от 70% должны поставить в течение 30 дней с момента регистрации. "Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае. То есть до 6 марта они должны поставить", – сказал он.

Степанов отметил, что по контракту поставка должна состояться уже в ближайшие дни, если не будет срывов.

"Я дал соответствующее распоряжение, чтобы полностью выяснили у контрагента. Но что-то мне подсказывает, что может быть перенос сроков по этому контракту", – сказал глава МОЗ.

Степанов не смог ответить, на сколько может быть отсрочена поставка вакцины Sinovac. Он также отметил, что мировой рынок вакцин никогда не был в подобной ситуации, а переносы поставок есть и в Европе, в частности, препаратов от компаний Pfizer и AstraZeneca.

"Например, COVAX – международная инициатива (по распространению вакцин, – ред.), к которой привлечены все мировые страны. Мы от них получили письмо в январе, что в середине февраля получим 117 000 доз Pfizer и столько-то AstraZeneca. Мы сразу показали это письмо…Сегодня 2 марта, мы пока не получили, переносятся сроки", – сказал он.

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Марк Сировой

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