Степанов: Что-то мне подсказывает, что может быть перенос сроков поставки вакцины Sinovac
Вакцину против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech могут не поставить в Украину в обусловленный контрактом срок. Об этом в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава Минздрава объяснил, что по контракту первую партии вакцины (700 000 доз) с условием эффективности от 70% должны поставить в течение 30 дней с момента регистрации. "Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае. То есть до 6 марта они должны поставить", – сказал он.
Степанов отметил, что по контракту поставка должна состояться уже в ближайшие дни, если не будет срывов.
"Я дал соответствующее распоряжение, чтобы полностью выяснили у контрагента. Но что-то мне подсказывает, что может быть перенос сроков по этому контракту", – сказал глава МОЗ.
Степанов не смог ответить, на сколько может быть отсрочена поставка вакцины Sinovac. Он также отметил, что мировой рынок вакцин никогда не был в подобной ситуации, а переносы поставок есть и в Европе, в частности, препаратов от компаний Pfizer и AstraZeneca.
"Например, COVAX – международная инициатива (по распространению вакцин, – ред.), к которой привлечены все мировые страны. Мы от них получили письмо в январе, что в середине февраля получим 117 000 доз Pfizer и столько-то AstraZeneca. Мы сразу показали это письмо…Сегодня 2 марта, мы пока не получили, переносятся сроки", – сказал он.
- В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставки будут осуществляться через компанию-посредника Лекхим.
- В феврале 2020-го сообщалось, что Лекхим просит отсрочить поставку вакцины и изменить условия контракта об эффективности.
- Также в феврале НАБУ начало расследование о возможной закупке вакцин по завышенной стоимости. По данным Совета общественного контроля при НАБУ, речь шла о закупках Sinovac. Степанов считает, что это дело ничем не закончится и будет закрыто.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford. Им уже привились Степанов, президент Владимир Зеленский и главсанврач Виктор Ляшко.
Читайте также: В Украине вакцина от Sinovac должна быть к лету, иначе Лекхим вернет миллиард – StateWatch
Комментарии