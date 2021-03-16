Киев и две области могут попасть в красную зону карантина – Степанов
Киев и две области могут попасть в красную зону карантина, так как в них сложилась напряженная ситуация с эпидемией коронавируса. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил глава Минздрава Максим Степанов.
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"Что касается областей и регионов, которые могут попасть в красный уровень эпидопасности, то есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области", – сказал он.
Степанов напомнил, что уже советовал властям Львовской области не ждать объявления красного уровня, а вводить дополнительные ограничения.
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По его словам, сейчас напряженная ситуация наблюдается в западных регионах. Однако, например, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях после введения карантина красной зоны стабилизировалась ситуация с госпитализациями.
Глава Минздрава отметил, что об обострении ситуации с COVID-19 предупреждали заранее – и оно среди прочего связано с появлением в Украине британского штамма коронавируса. Степанов заверил, что МОЗ вводит дополнительные койки для больных COVID-19 (сейчас есть более 70 000), "понимает, каким путем идти", и "справится с ситуацией".
- 4 марта в Украине обнаружили британский штамм коронавируса. В правительстве заявили о начале третьей волны эпидемии и прогнозируют рост заболеваемости до конца апреля.
- 15 марта в Украине обновили список зон карантина, расширив оранжевую. При этом ранее во Львове решили дополнительно ограничить работу школ, а в Виннице, где закончились COVID-койки в реанимациях горбольниц, ввели ограничения красной зоны.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 9000 заболевших COVID-19, больше всего – во Львовской области и Киеве.
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