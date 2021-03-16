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Киев и две области могут попасть в красную зону карантина – Степанов

16.03.2021, 09:08
Киев и две области могут попасть в красную зону карантина – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Киев и две области могут попасть в красную зону карантина, так как в них сложилась напряженная ситуация с эпидемией коронавируса. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Что касается областей и регионов, которые могут попасть в красный уровень эпидопасности, то есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области", – сказал он.

Степанов напомнил, что уже советовал властям Львовской области не ждать объявления красного уровня, а вводить дополнительные ограничения.

Читайте также: Локдаун по всей стране введут, если больше 50% областей окажутся в красной зоне – Степанов

По его словам, сейчас напряженная ситуация наблюдается в западных регионах. Однако, например, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях после введения карантина красной зоны стабилизировалась ситуация с госпитализациями.

Глава Минздрава отметил, что об обострении ситуации с COVID-19 предупреждали заранее – и оно среди прочего связано с появлением в Украине британского штамма коронавируса. Степанов заверил, что МОЗ вводит дополнительные койки для больных COVID-19 (сейчас есть более 70 000), "понимает, каким путем идти", и "справится с ситуацией".

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Марк Сировой
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