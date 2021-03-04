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Третья волна эпидемии COVID-19 началась – Шмыгаль

04.03.2021, 12:16
Третья волна эпидемии COVID-19 началась – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Francois Walschaerts/EPA)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о начале третьей волны эпидемии в стране. Об этом он заявил в интервью Фокус

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"Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно", – сказал он.

По словам премьера, правительству "довольно сложно" принимать решения об усилении карантинных мер. 

"Но их надо принимать, не жить в иллюзиях. В этом году мы и дальше будем сталкиваться с волнами пандемии", – отметил Шмыгаль. 

Читайте также: Суперраспространители ковида и почему мы не можем жить без карантинов? Обзор исследований

Станислав Стороженко
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правительство карантин эпидемия коронавирус  COVID-19
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