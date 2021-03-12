В Виннице вводят COVID-карантин красной зоны
12.03.2021, 17:00
Карантин (Фото – depositphotos.com)
В Виннице из-за стремительного распространения коронавируса власти решили ввести ограничения красной карантинной зоны. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.
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С завтрашнего дня, 13 марта, в области запрещено проведение любых массовых мероприятий, а также работа спортивных учреждений и учреждений культуры.
- По состоянию на 12 марта, в оранжевой зоне находятся девять областей и Киев, в красной – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
- Сегодня мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что в городских больницах заняты все реанимационные койки для больных коронавирусом, медики падают с ног из-за возросшей нагрузки. Заняты 709 койко-мест из 805.
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