Коронавирус. Минздрав обновил зоны карантина, список оранжевой вырос: таблица

Минздрав обновил список зон карантина, который введен в связи с эпидемией коронавируса. В оранжевой зоне карантина – девять областей и Киев, сообщает пресс-служба Минздрава.

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В красной зоне карантина по-прежнему четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

К оранжевой зоне добавилась Николаевская область, помимо нее в ней остались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные области Украины находятся в желтой зоне.

В список не включены временно оккупированные Крым и Севастополь (нажмите, чтобы увеличить):

9 марта 2021 года глава Минздрава Степанов заявил, что после вакцинации 20 000 человек в Украине не зафиксировано тяжелых побочных последствий.

За прошедшие сутки в Украине выявили почти 13 000 новых случаев коронавируса.

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Денис Юдин

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