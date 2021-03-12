COVID-19. Кривая заболеваемости пошла вверх – за сутки выявлено почти 13 000 новых случаев
Вчера, 11 марта, в Украине выявили 12 946 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 9084). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди регионов с наивысшей в стране заболеваемостью находятся Житомирская (1310), Винницкая (940) области, Киев (896), а также Одесская (757), Львовская (704) и Киевская (697) области.
За сутки умерли 230 больных с коронавирусом (днем ранее 262), а также выздоровели 4630 человек (днем ранее – 5330), были госпитализированы – 3843 пациентов (4250).
Смотрите видео: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19
11 марта было сделано 100 718 тестов на коронавирус (106 464). Методом ПЦР – 46 396 (47 365), ИФА – 18 342 (18 615), экспресс-тестами на антиген – 35 980 (40 484).
За все время эпидемии в Украине выявили 1 468 438 заболевших COVID-19 – из них 27 915 умерли, 1 876 214 выздоровели.
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 896 новых заболевших за сутки (днем ранее – 853);
Винницкая область – 940 (659);
Волынская – 272 (171);
Днепропетровская – 665 (339);
Донецкая – 499 (276);
Житомирская – 1310 (384);
Закарпатская – 568 (463);
Запорожская – 272 (249);
Ивано-Франковская – 695 (533);
Киевская – 697 (510);
Кировоградская – 78 (68);
Луганская – 111 (67);
Львовская – 704 (600);
Николаевская – 358 (143);
Одесская –757 (588);
Полтавская – 304 (358);
Ровенская – 269 (267);
Сумская – 431 (185);
Тернопольская – 566 (355);
Харьковская – 688 (558);
Херсонская – 87 (44);
Хмельницкая – 491 (507);
Черкасская – 338 (254);
Черновицкая – 658 (587);
Черниговская – 292 (66).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- 10 марта в Украине обновили список карантинных зон: оранжевая сократилась, в красной по-прежнему находятся четыре области. В Украине введут локдаун, если в красной зоне окажется большинство областей, говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- По прогнозу НАН, самая высокая заболеваемость COVID-19 ожидается в Киеве и девяти областях.
Читайте также: Всемирная туристская организация назвала пять стран, полностью открытых для путешествий
Комментарии