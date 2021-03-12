COVID-19. Кривая заболеваемости пошла вверх – за сутки выявлено почти 13 000 новых случаев

Вчера, 11 марта, в Украине выявили 12 946 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 9084). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Среди регионов с наивысшей в стране заболеваемостью находятся Житомирская (1310), Винницкая (940) области, Киев (896), а также Одесская (757), Львовская (704) и Киевская (697) области.

За сутки умерли 230 больных с коронавирусом (днем ранее 262), а также выздоровели 4630 человек (днем ранее – 5330), были госпитализированы – 3843 пациентов (4250).

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11 марта было сделано 100 718 тестов на коронавирус (106 464). Методом ПЦР – 46 396 (47 365), ИФА – 18 342 (18 615), экспресс-тестами на антиген – 35 980 (40 484).

За все время эпидемии в Украине выявили 1 468 438 заболевших COVID-19 – из них 27 915 умерли, 1 876 214 выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 896 новых заболевших за сутки (днем ранее – 853);

Винницкая область – 940 (659);

Волынская – 272 (171);

Днепропетровская – 665 (339);

Донецкая – 499 (276);

Житомирская – 1310 (384);

Закарпатская – 568 (463);

Запорожская – 272 (249);

Ивано-Франковская – 695 (533);

Киевская – 697 (510);

Кировоградская – 78 (68);

Луганская – 111 (67);

Львовская – 704 (600);

Николаевская – 358 (143);

Одесская –757 (588);

Полтавская – 304 (358);

Ровенская – 269 (267);

Сумская – 431 (185);

Тернопольская – 566 (355);

Харьковская – 688 (558);

Херсонская – 87 (44);

Хмельницкая – 491 (507);

Черкасская – 338 (254);

Черновицкая – 658 (587);

Черниговская – 292 (66).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

10 марта в Украине обновили список карантинных зон: оранжевая сократилась, в красной по-прежнему находятся четыре области. В Украине введут локдаун, если в красной зоне окажется большинство областей, говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По прогнозу НАН, самая высокая заболеваемость COVID-19 ожидается в Киеве и девяти областях.

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Дарья Мостовая

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