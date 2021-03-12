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COVID-19. Кривая заболеваемости пошла вверх – за сутки выявлено почти 13 000 новых случаев

12.03.2021, 08:20
COVID-19. Кривая заболеваемости пошла вверх – за сутки выявлено почти 13 000 новых случаев - Фото
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook

Вчера, 11 марта, в Украине выявили 12 946 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 9084). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов

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Среди регионов с наивысшей в стране заболеваемостью находятся Житомирская (1310), Винницкая (940) области, Киев (896), а также Одесская (757), Львовская (704) и Киевская (697) области.

За сутки умерли 230 больных с коронавирусом (днем ранее 262), а также выздоровели 4630 человек (днем ранее – 5330), были госпитализированы – 3843 пациентов (4250).

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11 марта было сделано 100 718 тестов на коронавирус (106 464). Методом ПЦР – 46 396 (47 365), ИФА – 18 342 (18 615), экспресс-тестами на антиген – 35 980 (40 484).

За все время эпидемии в Украине выявили 1 468 438 заболевших COVID-19 – из них 27 915 умерли, 1 876 214 выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 896 новых заболевших за сутки (днем ранее – 853);
Винницкая область – 940 (659);
Волынская – 272 (171);
Днепропетровская – 665 (339);
Донецкая – 499 (276);
Житомирская – 1310 (384);
Закарпатская – 568 (463);
Запорожская – 272 (249);
Ивано-Франковская – 695 (533);
Киевская – 697 (510);
Кировоградская – 78 (68);
Луганская – 111 (67);
Львовская – 704 (600);
Николаевская – 358 (143);
Одесская –757 (588);
Полтавская – 304 (358);
Ровенская – 269 (267);
Сумская – 431 (185);
Тернопольская – 566 (355);
Харьковская – 688 (558);
Херсонская – 87 (44);
Хмельницкая – 491 (507);
Черкасская – 338 (254);
Черновицкая – 658 (587);
Черниговская – 292 (66).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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