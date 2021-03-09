Всемирная туристская организация назвала пять стран, полностью открытых для путешествий
Согласно отчету Всемирной туристской организации (ВТО), из всех стран мира полностью открытыми для туристов сейчас являются только пять: Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.
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8 марта ВТО выпустила отчет об ограничениях в путешествиях по миру в связи с карантином. По данным из этого документа, примерно треть стран (32%) пока остаются полностью закрытыми для иностранных туристов, еще 66% – закрыты частично либо требуют предъявлять по прилету ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус.
При этом, генсек ВТО Зураб Пололикашвили подчеркнул, что странам надо понемногу восстанавливать туристическую отрасль, поскольку ограничения лишь частично решают проблему с вирусом и их нужно вводить, основываясь на актуальных данных о заболеваемости в других государствах.
- 22 февраля в ВОЗ заявили, что в Танзании не публикуют статистику по заболевшим коронавирусом с мая 2020 года.
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