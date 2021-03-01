Сегодня для украинцев стартуют безвизы на острова в Карбиском море – список

С 1 марта 2021 года украинцы смогут ездить без виз на ряд направлений в Карибском море. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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С первого дня весны текущего года безвизы стартуют с:

1. Гренадой;

2. Заморскими территориями Нидерландов, а именно:

– Арубой;

- Кюросао;

– Бонайре;

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–Синт-Эстатиусом;

–Сабой.

Кулеба также отметил, что с 1 марта откроет для украинцев границы и Грузия. Посмотреть правила въезда в каждую страну в условиях пандемии можно на портале МИД TripAdvisor.

Паспорт Украины занял 41 место по числу безвизов в мире в рейтинге Heley Passport Index на 2021 год.

26 февраля Минздрав сократил список стран красной зоны.

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Марк Сировой

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