Сегодня для украинцев стартуют безвизы на острова в Карбиском море – список
01.03.2021, 07:47
Кюрасао (скриншот видео Dutch_Travelers, YouTube)
С 1 марта 2021 года украинцы смогут ездить без виз на ряд направлений в Карибском море. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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С первого дня весны текущего года безвизы стартуют с:
1. Гренадой;
2. Заморскими территориями Нидерландов, а именно:
– Арубой;
- Кюросао;
– Бонайре;
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–Синт-Эстатиусом;
–Сабой.
Кулеба также отметил, что с 1 марта откроет для украинцев границы и Грузия. Посмотреть правила въезда в каждую страну в условиях пандемии можно на портале МИД TripAdvisor.
- Паспорт Украины занял 41 место по числу безвизов в мире в рейтинге Heley Passport Index на 2021 год.
- 26 февраля Минздрав сократил список стран красной зоны.
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