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Сегодня для украинцев стартуют безвизы на острова в Карбиском море – список

01.03.2021, 07:47
Сегодня для украинцев стартуют безвизы на острова в Карбиском море – список - Фото
Кюрасао (скриншот видео Dutch_Travelers, YouTube)

С 1 марта 2021 года украинцы смогут ездить без виз на ряд направлений в Карибском море. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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С первого дня весны текущего года безвизы стартуют с:

1. Гренадой;

2. Заморскими территориями Нидерландов, а именно:

– Арубой;

- Кюросао;

– Бонайре;

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–Синт-Эстатиусом;

–Сабой.

 

Кулеба также отметил, что с 1 марта откроет для украинцев границы и Грузия. Посмотреть правила въезда в каждую страну в условиях пандемии можно на портале МИД TripAdvisor.

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Марк Сировой
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безвиз Карибское море отпуск туризм кюрасао антигуа гренада аруба отдых
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