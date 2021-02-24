UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Через несколько дней украинцы смогут без виз отдыхать в еще одной стране в Карибском море видео

24.02.2021, 07:53
Гренада (скриншот из видеозаписи Goats On The Road)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

C 1 марта украинцы смогут посещать карибское государство Гренада без виз: с этого дня вступает в силу договоренность между правительствами об отмене визовых требований. Об этом пишет Госагентство развития туризма.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

При этом в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 суток: это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

Соглашение было утверждено год назад, а подписано в июле 2020 года. Сейчас для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест не ранее чем за 72 ч до посадки в самолет и на пятый день пребывания в Гренаде.

СПРАВКА. Гренада – островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров вулканического происхождения Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов. Острова открыты Колумбом в 1498-м. Основа экономики – сфера услуг, в том числе туризм. Население – 109 000 человек, официальный язык –английский. Глава государства и исполнительной власти – королева Британии Елизавета II. Этно-расовый состав: представители негроидной расы 82%, мулаты 13%, белые и индийцы 5%, а также малочисленные остатки индейского населения. 

Читайте также: Кулеба о безвизе с США: Сейчас этот вопрос нереален, но могут быть программы мобильности 

Видео: Goats On The Road

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Карибское море туризм отдых пляж отпуск тропики море остров Карибы гренада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 