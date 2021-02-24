C 1 марта украинцы смогут посещать карибское государство Гренада без виз: с этого дня вступает в силу договоренность между правительствами об отмене визовых требований. Об этом пишет Госагентство развития туризма.
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Граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.
При этом в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 суток: это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.
Соглашение было утверждено год назад, а подписано в июле 2020 года. Сейчас для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест не ранее чем за 72 ч до посадки в самолет и на пятый день пребывания в Гренаде.
- 2 апреля 2020 года вступил в силу безвизовый режим Украины с Эквадором.
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