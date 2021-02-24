C 1 марта украинцы смогут посещать карибское государство Гренада без виз: с этого дня вступает в силу договоренность между правительствами об отмене визовых требований. Об этом пишет Госагентство развития туризма.

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Граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

При этом в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 суток: это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

Соглашение было утверждено год назад, а подписано в июле 2020 года. Сейчас для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест не ранее чем за 72 ч до посадки в самолет и на пятый день пребывания в Гренаде.

СПРАВКА. Гренада – островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров вулканического происхождения Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов. Острова открыты Колумбом в 1498-м. Основа экономики – сфера услуг, в том числе туризм. Население – 109 000 человек, официальный язык –английский. Глава государства и исполнительной власти – королева Британии . Гренада – островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров вулканического происхождения Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов. Острова открыты Колумбом в 1498-м. Основа экономики – сфера услуг, в том числе туризм. Население – 109 000 человек, официальный язык –английский. Глава государства и исполнительной власти – королева Британии Елизавета II . Этно-расовый состав: представители негроидной расы 82%, мулаты 13%, белые и индийцы 5%, а также малочисленные остатки индейского населения.

2 апреля 2020 года вступил в силу безвизовый режим Украины с Эквадором.

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Евгений Пилипенко

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