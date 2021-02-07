Кулеба о безвизе с США: Сейчас это вопрос нереален, но могут быть программы мобильности

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что упрощение безвизового режима с США пока невозможно, но можно рассматривать альтернативы, доступные для реализации уже сейчас. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Сейчас этот вопрос нереален, чтобы его поднять и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться этого, но я за то, чтобы ставить амбициозные, но реалистичные цели", – отметил министр.

По словам Кулебы, сейчас могут быть программы мобильности, в рамках которых люди смогут больше путешествовать в Америку, а американцы – больше путешествовать в Украину.

В октябре 2019 года безвиз с США получила Польша.

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Дарья Мостовая

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