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Польша получила безвизовый режим с США

Польша получила безвизовый режим с США - Фото
Белый дом (фото — pixabay.com)
04.10.2019, 19:25

Теперь поляки смогут ездить в США без виз на 90 дней

Граждане Польши смогут ездить в США без виз. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Решением Трампа Польша вошла в программу Госдепартамента США по безвизовому въезду. Программа позволяет гражданам стран-участниц приезжать в США с туристическими и деловыми целями без виз на 90 дней.

По статистике, опубликованной на сайте Госдепартамента США, в 2018 году количество отказов в туристической или деловой визе для граждан Польши составило 3,99% - один из самых низких показателей среди всех стран.

Украинцам отказывают в 10 раз чаще - 40,97% случаев. Из стран бывшего СССР реже всего во въезде в США отказывали россиянам: 14,89% случаев, а чаще всего - грузинам: 62,35% отказов, для белорусов отказы составили 23,26%.

Редко отказывают немцам - 7,4%, французам - 10,11% и бельгийцам - 9,77%, очень редко - аргентинцам: всего 1,73% отказов. Не смогли попасть в США 90,16% желающих из Сомали, а в 100% случаев в визе было отказано гражданам Северной Кореи и Микронезии.

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безвизовый режим США польша
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