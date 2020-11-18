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Бали станет доступнее. Украина подписала соглашение о безвизе с Индонезией

18.11.2020, 16:43
Бали станет доступнее. Украина подписала соглашение о безвизе с Индонезией - Фото
Остров Бали, Индонезия (depositphotos.com)

Договор о безвизовом режиме будет действовать по взаимному принципу между странами

Сегодня Кабмин утвердил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований между Украиной и Индонезией. Решение об этом было принято на заседании правительства.

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Примечательно, что ранее украинцы также могли посещать Индонезию без оформления визы при условии пребывания там не более 30 дней и въезда в страну через один из определенных морских портов или аэропортов.

Но 20 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса безвизовый режим, а также выдача виз были приостановлены. 9 октября власти Индонезии решили продлить эту норму, сообщив, что пока въехать без визы в страну по-прежнему нельзя, но можно оформить визу – при условии получения одобрения на это от Гендиректора по вопросам иммиграции.

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Дарья Мостовая
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