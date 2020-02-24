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Расширенный безвизовый режим с Аргентиной заработает 14 марта

Расширенный безвизовый режим с Аргентиной заработает 14 марта - Фото
Фото: depositphotos.com
24.02.2020, 23:19

Безвизовый режим между Украиной и Аргентиной взаимно расширен до 90 дней в течение полугода и начнет действовать с 14 марта

Расширенный до 90 дней в течение полугода срок безвизового пребывания в Аргентине для граждан Украины начнет действовать с 14 марта. Об этом сообщило в Facebook Министерство иностранных дел.

"С 14 марта вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Аналогичное упрощение визового режима взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины, сообщили в МИД.

В июле 2019 Кабмин одобрил распоряжение о подписании протокола между правительствами Украины и Аргентины о внесении изменений в соглашение об отмене виз, которым предусмотрено увеличение срока пребывания без виз на территории государств.

21 ноября 2019 года министр иностранных дел Вадим Пристайко и посол Аргентины Елена Л. Т. Микусински подписали соответствующий протокол.

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Медведева Наталия
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