Украина получила безвиз с небольшим карибским государством

Гренада (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Граждане двух стран смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение.

СПРАВКА. Гренада - небольшое островное государство на юго-востоке Карибском моря. Население составляет около 108 000 человек.

В декабре 2019 года в МИД сообщали, что работают над безвизом с Мексикой и Заморскими владениями Франции.

В том же месяце Украина получила безвиз с Северной Македонией, которая находится на финальной стадии вступления в НАТО.

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