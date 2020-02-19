Украина получила безвиз с небольшим карибским государством

Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Граждане двух стран смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение.
СПРАВКА. Гренада - небольшое островное государство на юго-востоке Карибском моря. Население составляет около 108 000 человек.
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