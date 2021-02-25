Страны ЕС согласились ввести паспорта вакцинации, они появятся к лету – Меркель

Государства Европейского Союза пришли к согласию относительно необходимости введения цифровых паспортов вакцинации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров стран ЕС, передает Reuters.

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По ее словам, цифровые сертификаты о вакцинации против COVID-19, позволяющие людям путешествовать по Европе, несмотря на пандемию коронавируса, вероятно, будут доступны к лету.

"Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации", – заявила Меркель, добавив, что Комиссии ЕС потребуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов.

На сайте Совета ЕС опубликовано официальное заявление участников саммита.

В нем говорится, что в связи с пандемией COVID-19 члены ЕС намерены поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по ускорению поставок вакцин. В частности, планируется ограничить несущественные поездки.

"Мы призываем к продолжению работы над общим подходом к сертификатам о вакцинации и вернемся к этому вопросу", – говорится в заявлении.

Страны ЕС подтвердили свою солидарность с третьими странами и решимость усилить глобальные ответные меры на пандемию – в том числе посредством COVAX.

1 февраля 2021 года главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина не планирует вводить COVID-паспорта, достаточно будет справки о вакцинации.

Ранее сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц озвучил идею введения по всей территории Евросоюза "зеленых COVID-паспортов" в виде мобильного приложения.

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Наталия Медведева

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