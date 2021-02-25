UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Хотим вернуть свободу путешествий". Австрия предложит ЕС ввести "зеленые COVID-паспорта"

25.02.2021, 11:59
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что собирается предложить на саммите ЕС ввести по всей территории Евросоюза так называемые "зеленые COVID-паспорта". Их получат те, кто уже провакцинировался, переболел коронавирусом или недавно сделал тест на него, сообщает ORF.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он подчеркнул, что эта идея должна быть реализована в виде мобильного приложения, чтобы "каждый имел возможность идентифицировать себя при помощи телефона".

"Мы все хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Мы хотим вернуть свободу путешествий по Европе – неважно по делам или для удовольствия, и мы хотим иметь возможность посещать культурные мероприятия, рестораны, отели и наслаждаться всем этим", – отметил Курц, заявив, что "это все реально вернуть уже к лету".

Читайте также: Разбор|Паспорт вакцинации от COVID: что это такое и когда появится. Чего ждать украинцам?

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
австрия COVID-паспорт вакцинация коронавирус иммунитет ЕС туризм Себастьян курц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 