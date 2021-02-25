"Хотим вернуть свободу путешествий". Австрия предложит ЕС ввести "зеленые COVID-паспорта"

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что собирается предложить на саммите ЕС ввести по всей территории Евросоюза так называемые "зеленые COVID-паспорта". Их получат те, кто уже провакцинировался, переболел коронавирусом или недавно сделал тест на него, сообщает ORF.

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Он подчеркнул, что эта идея должна быть реализована в виде мобильного приложения, чтобы "каждый имел возможность идентифицировать себя при помощи телефона".

"Мы все хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Мы хотим вернуть свободу путешествий по Европе – неважно по делам или для удовольствия, и мы хотим иметь возможность посещать культурные мероприятия, рестораны, отели и наслаждаться всем этим", – отметил Курц, заявив, что "это все реально вернуть уже к лету".

1 февраля 2021 года главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина не планирует вводить COVID-паспорта, достаточо будет справки о вакцинации.

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Дарья Мостовая

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