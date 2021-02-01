Украина не планирует вводить COVID-паспорта, достаточно справки о вакцинации – Ляшко
01.02.2021, 10:28
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
Украина не собирается вводить иммунные паспорта для вакцинированных от COVID-19. Об этом заявил в интервью телеканалу ТСН главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Никаких паспортов, кроме международного свидетельства о вакцинации, вводить не планируется, рассказал Ляшко. По его словам, система здравоохранения перенастроена так, что свидетельство о прививке для путешествий за границу можно будет выдать желающим "двумя нажатиями на клавиатуре". Услуга будет бесплатной, подчеркнул он.
Ляшко отметил, что пока доступ к вакцинам ограниченный, точно не будет обязательным иметь подобную справку для посещения учреждений.
- В декабре 2020-го посол Украины в ЕС Точицкий сказал, что справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в ЕС из "третьих стран", в частности, Украины.
- В конце декабря сообщалось, что в Венгрии разработали электронный COVID-паспорт, в котором будут данные о прививках и тестах.
- 14 января 2021 года сообщалось, что в Польше хотят ввести "паспорта вакцинации", владельцы которых будут получать "дополнительные права". При этом в ВОЗ пока заявили, что вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников пока находится на рассмотрении.
- 15 января глава МОЗ Максим Степанов утверждал, что Украина введет COVID-паспорта, как и в Евросоюзе.
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