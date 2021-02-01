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Украина не планирует вводить COVID-паспорта, достаточно справки о вакцинации – Ляшко

01.02.2021, 10:28
Украина не планирует вводить COVID-паспорта, достаточно справки о вакцинации – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Украина не собирается вводить иммунные паспорта для вакцинированных от COVID-19. Об этом заявил в интервью телеканалу ТСН главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Никаких паспортов, кроме международного свидетельства о вакцинации, вводить не планируется, рассказал Ляшко. По его словам, система здравоохранения перенастроена так, что свидетельство о прививке для путешествий за границу можно будет выдать желающим "двумя нажатиями на клавиатуре". Услуга будет бесплатной, подчеркнул он.

Ляшко отметил, что пока доступ к вакцинам ограниченный, точно не будет обязательным иметь подобную справку для посещения учреждений.

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус COVID-19 COVID-паспорт

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