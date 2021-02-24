Украинцы смогут посещать Грузию с 1 марта при наличии отрицательного теста на COVID-19

С 1 марта граждане Украины смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

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По словам Гарибашвили, речь идет об авиасообщении. Сухопутные границы Грузии остаются закрытыми для иностранцев.

Гражданам Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и России с 1 марта нужно будет предъявить при въезде в Грузию отрицательный результат теста на COVID-19, полученный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в стране нужно будет пройти повторное тестирование за свой счет.

С 1 февраля Грузия возобновила регулярное авиасообщение с другими странами.

Грузия находится в "красной зоне" по данным Минздрава, поэтому при возвращении из нее также будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Денис Юдин

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