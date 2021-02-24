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Украинцы смогут посещать Грузию с 1 марта при наличии отрицательного теста на COVID-19

24.02.2021, 14:13
Украинцы смогут посещать Грузию с 1 марта при наличии отрицательного теста на COVID-19 - Фото
Тбилиси (Фото – Zurab Kurtsikidze, EPA)

С 1 марта граждане Украины смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

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По словам Гарибашвили, речь идет об авиасообщении. Сухопутные границы Грузии остаются закрытыми для иностранцев.

Гражданам Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и России с 1 марта нужно будет предъявить при въезде в Грузию отрицательный результат теста на COVID-19, полученный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в стране нужно будет пройти повторное тестирование за свой счет.

Денис Юдин
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Грузия путешествия авиасообщение коронавирус COVID-19 пцр-тест
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