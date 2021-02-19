Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной зоны: таблица

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19.

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Прибывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию. Те, кто приезжают из красной зоны, должны либо получить негативный результат теста на коронавирус не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо провести 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-служба Кабмина.

В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (148,4).

По данным на 19 февраля в красной зоне оказались Израиль, Испания, Словакия, США, Франция, Великобритания, Италия, Молдова, Беларусь, Польша, Венгрия, Румыния, Россия и еще 58 стран.

В зеленой зоне – Турция, Греция, Германия, Хорватия, Канада, Япония, Индия, Египет, Таиланд, Австралия, Китай и еще 111 стран.

Полный список стран красной и зеленой зон (нажмите, чтобы увеличить):

Денис Юдин

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