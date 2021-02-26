Коронавирус. Список стран красной зоны от Минздрава сократился: таблица

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19. Из-за роста заболеваемости в Украине стран в красной зоне стало на 10 меньше по сравнению с прошлой неделей.

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Прибывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию. Те, кто приезжают из красной зоны, должны либо получить негативный результат теста на коронавирус не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо провести 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-служба Кабмина.

В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (186,4).

По данным на 26 февраля в красной зоне находятся Чехия, Израиль, США, Испания, Словакия, Франция, Молдова, Италия, Венгрия, Великобритания, Польша, Беларусь и еще 49 стран.

В зеленой зоне – Болгария, Румыния, Кипр, Грузия, Греция, Россия, Турция, Германия, Канада, Египет, Таиланд, Китай и еще 119 стран.

Полный список стран красной и зеленой зон (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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