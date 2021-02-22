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В Танзании не публикуют данные по COVID-19 с мая 2020 года. ВОЗ решила вмешаться

22.02.2021, 06:47
В Танзании не публикуют данные по COVID-19 с мая 2020 года. ВОЗ решила вмешаться - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал Танзанию "делиться данными о коронавирусе", сообщая о случаях заболевания среди местного населения и туристов – последний раз страна предоставила информацию по COVID-19 в мае 2020 года, тогда говорилось о 500 заболевших.

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"Эта ситуация остается очень тревожной. Я вновь призываю Танзанию начать сообщать о случаях коронавируса и делиться данными<...>У ряда танзанийцев, путешествующих в соседние страны и за их пределы, положительный результат теста на COVID-19", – подчеркнул глава ВОЗ.

Еще летом 2020 года президент Танзании Джон Магуфули объявил, что "страна стала свободной от коронавируса". Однако позже он все же признал в Twitter существование вируса, заявив, что страна "должна бороться с искушением".

В свою очередь, министр здравоохранения Дороти Гваджима заявил, что в Танзании не планируют проводить вакцинацию, призвав людей лечиться альтернативными методами – например, используя травяные отвары.

  • В ноябре 2020 года проводить вакцинацию населения страны от коронавируса отказался президент Бразилии Жаир Болсонару – он заявил, что "это нужно только моей собаке".

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Дарья Мостовая
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вакцинация ВОЗ Танзания коронавирус COVID-19 Тедрос Гебреисус
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