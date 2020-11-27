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"Это нужно только моей собаке". Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

27.11.2020, 09:12
Жаир Болсонару (Фото: Isac Nóbrega/PR/gov.br)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса и вряд ли будет обязывать делать ее бразильцев, пишет Reuters.

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"Говорю вам, я не собираюсь ее принимать. Это мое право", – подчеркнул Болсонару, отметив, что Национальный конгресс, скорее всего, не будет принимать никаких решений по обязательному вакцинированию населения. Ранее он также заявлял, что вакцина от COVID-19 потребуется разве что его собаке.

Президент также усомнился в необходимости носить защитные маски. Он заявил, что сейчас "мало убедительных доказательств" эффективности масок в предотвращении передачи вируса.

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Дарья Мостовая
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