"Это нужно только моей собаке". Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса и вряд ли будет обязывать делать ее бразильцев, пишет Reuters.
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"Говорю вам, я не собираюсь ее принимать. Это мое право", – подчеркнул Болсонару, отметив, что Национальный конгресс, скорее всего, не будет принимать никаких решений по обязательному вакцинированию населения. Ранее он также заявлял, что вакцина от COVID-19 потребуется разве что его собаке.
Президент также усомнился в необходимости носить защитные маски. Он заявил, что сейчас "мало убедительных доказательств" эффективности масок в предотвращении передачи вируса.
- В июне 2020 года Болсонару заболел коронавирусом, назвав его легким "гриппком".
- 27 июля бразильские профсоюзы подали на президента в суд, поскольку тот не защитил жителей страны от COVID-19.
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