Суд обязал носить маску президента Бразилии, назвавшего COVID-19 простым гриппом

Жаир Болсонару (Фото - скриншот из видео Ministério das Relações Exteriores Brasil, Youtube)

Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску, когда он находится на публике в столице страны, Бразилиа. Об этом сообщает The Guardian.

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Болсонару неоднократно критиковал ограничительные меры из-за коронавируса, отказываясь вводить общенациональный карантин. Он регулярно появлялся на публике, пренебрегая мерами безопасности - либо неправильно надев маску, либо вообще без нее.

В понедельник, 22 июня, федеральный судья постановил, что Болсонару обязан подчиняться законам федерального округа, в который входит столица, в противном случае президента ждет ежедневный штраф в 2000 реалов ($380). Ношение масок в округе обязательно с конца апреля.

"Никто, даже глава исполнительной власти, не стоит выше конституции и законов республики", - подчеркнул судья в своем решении.

Бразилия находится на втором месте в мире после США по числу заболевших коронавирусом и умерших от него: в стране 1 151 479 подтвержденных случаев COVID-19, 52 771 из них летальный.

25 марта Болсонару назвал коронавирус "просто гриппком" и призвал губернаторов и мэров отменить карантин ради спасения экономики.

30 марта суд обязал Болсонару остановить кампанию агитации против карантина.

14 мая, когда Бразилия уже вышла на шестое место в мире по числу заболевших COVID-19, Болсонару отказался вводить общенациональный карантин.

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