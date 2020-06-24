Суд обязал носить маску президента Бразилии, назвавшего COVID-19 простым гриппом

Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску, когда он находится на публике в столице страны, Бразилиа. Об этом сообщает The Guardian.
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Болсонару неоднократно критиковал ограничительные меры из-за коронавируса, отказываясь вводить общенациональный карантин. Он регулярно появлялся на публике, пренебрегая мерами безопасности - либо неправильно надев маску, либо вообще без нее.
В понедельник, 22 июня, федеральный судья постановил, что Болсонару обязан подчиняться законам федерального округа, в который входит столица, в противном случае президента ждет ежедневный штраф в 2000 реалов ($380). Ношение масок в округе обязательно с конца апреля.
"Никто, даже глава исполнительной власти, не стоит выше конституции и законов республики", - подчеркнул судья в своем решении.
Бразилия находится на втором месте в мире после США по числу заболевших коронавирусом и умерших от него: в стране 1 151 479 подтвержденных случаев COVID-19, 52 771 из них летальный.
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