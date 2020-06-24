Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд обязал носить маску президента Бразилии, назвавшего COVID-19 простым гриппом

Суд обязал носить маску президента Бразилии, назвавшего COVID-19 простым гриппом - Фото
Жаир Болсонару (Фото - скриншот из видео Ministério das Relações Exteriores Brasil, Youtube)
24.06.2020, 10:53

Бразильский федеральный судья напомнил Жаиру Болсонару, что президент не стоит над законами и конституцией

Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску, когда он находится на публике в столице страны, Бразилиа. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Болсонару неоднократно критиковал ограничительные меры из-за коронавируса, отказываясь вводить общенациональный карантин. Он регулярно появлялся на публике, пренебрегая мерами безопасности - либо неправильно надев маску, либо вообще без нее.

В понедельник, 22 июня, федеральный судья постановил, что Болсонару обязан подчиняться законам федерального округа, в который входит столица, в противном случае президента ждет ежедневный штраф в 2000 реалов ($380). Ношение масок в округе обязательно с конца апреля.

"Никто, даже глава исполнительной власти, не стоит выше конституции и законов республики", - подчеркнул судья в своем решении.

Бразилия находится на втором месте в мире после США по числу заболевших коронавирусом и умерших от него: в стране 1 151 479 подтвержденных случаев COVID-19, 52 771 из них летальный.

  • 25 марта Болсонару назвал коронавирус "просто гриппком" и призвал губернаторов и мэров отменить карантин ради спасения экономики.
  • 30 марта суд обязал Болсонару остановить кампанию агитации против карантина.
  • 14 мая, когда Бразилия уже вышла на шестое место в мире по числу заболевших COVID-19, Болсонару отказался вводить общенациональный карантин.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Бразилия карантин Жаир Болсонару коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 