В Бразилии суд запретил правительству Болсонару критиковать меры карантина

Жаир Болсонару (Фото: Joedson Alves/EPA)

Суд Рио-де-Жанейро запретил правительству президента Бразилии Жаира Болсонару вести кампанию против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и вернул церкви на карантин. Об этом сообщает DW.

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Судья Лаура Бастус Карвальу обязала правительство прекратить агитационную кампанию "Бразилия не может остановиться", а чиновников - воздерживаться от агитации или публикации сообщений о коронавирусе, не имеющих научного обоснования.

Правительство в течение суток должно обнародовать официальное заявление, в котором бы разъяснялось, что проводящаяся кампания не соответствует научным критериям и фактам.

Кроме этого, суд отменил указ Болсонару, который разрешал посещать религиозные учреждения во время пандемии.

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Несколько дней назад Болсонару призвал мэров Рио-де-Жанейро и губернатора штата Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мерами, а правительство подготовило рекламную кампанию против карантина. В то же время, во многих городах прошли акции протеста против поведения властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют эпидемию.

На данный момент в Бразилии выявлено 4256 случаев заболевания COVID-19, умерло 136 человек, выздоровели шестеро.

В Украине по состоянию на 22:00 29 марта было зафиксировано десять летальных случаев, 475 случаев заражения, шесть человек выздоровели.

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