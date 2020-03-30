В Бразилии суд запретил правительству Болсонару критиковать меры карантина

Суд Рио-де-Жанейро запретил правительству президента Бразилии Жаира Болсонару вести кампанию против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и вернул церкви на карантин. Об этом сообщает DW.
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Судья Лаура Бастус Карвальу обязала правительство прекратить агитационную кампанию "Бразилия не может остановиться", а чиновников - воздерживаться от агитации или публикации сообщений о коронавирусе, не имеющих научного обоснования.
Правительство в течение суток должно обнародовать официальное заявление, в котором бы разъяснялось, что проводящаяся кампания не соответствует научным критериям и фактам.
Кроме этого, суд отменил указ Болсонару, который разрешал посещать религиозные учреждения во время пандемии.
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Несколько дней назад Болсонару призвал мэров Рио-де-Жанейро и губернатора штата Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мерами, а правительство подготовило рекламную кампанию против карантина. В то же время, во многих городах прошли акции протеста против поведения властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют эпидемию.
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