Бразилия на 6 месте по COVID-19, но президент отказывается ввести карантин

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что более жесткие меры социальной изоляции разрушат страну, так как у государства не будет достаточно денег, чтобы платить работникам госсектора. Об этом Болсонару сказал журналистам, сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Эта история о закрытии, закрытии всего - это путь к провалу, к разрушению Бразилии", - сказал он.
Это произошло на следующий день после того, как Бразилия сообщила о рекордном количестве новых подтвержденных случаев коронавируса .
Болсонару считает, что карантинные меры, уже введенные многими губернаторами по всей стране, усугубляют кризис. "Бразилия превращается в страну бедных людей", - сказал президент, предупредив, что "не будет достаточно денег, чтобы платить работникам государственного сектора".
По состоянию на 14 мая, в Бразилии — 181 518 случаев коронавируса. 12 700 человек умерли. За сегодня выявлено почти 4000 новых случаев, умерли 299 человек.