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Бразилия на 6 месте по COVID-19, но президент отказывается ввести карантин

Бразилия на 6 месте по COVID-19, но президент отказывается ввести карантин - Фото
Жаир Болсонару (Фото - Joedson Alves - EPA)
14.05.2020, 20:26

Жаир Болсонару считает, что карантинные меры, уже введенные многими губернаторами по всей стране, усугубляют кризис

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что более жесткие меры социальной изоляции разрушат страну, так как у государства не будет достаточно денег, чтобы платить работникам госсектора. Об этом Болсонару сказал журналистам, сообщает CNN.

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"Эта история о закрытии, закрытии всего - это путь к провалу, к разрушению Бразилии", - сказал он.

Это произошло на следующий день после того, как Бразилия сообщила о рекордном количестве новых подтвержденных случаев коронавируса .

Болсонару считает, что карантинные меры, уже введенные многими губернаторами по всей стране, усугубляют кризис. "Бразилия превращается в страну бедных людей", - сказал президент, предупредив, что "не будет достаточно денег, чтобы платить работникам государственного сектора".

По состоянию на 14 мая, в Бразилии — 181 518 случаев коронавируса. 12 700 человек умерли. За сегодня выявлено почти 4000 новых случаев, умерли 299 человек.

  • 24 марта, обращаясь к нации, Болсонару призвал губернаторов и мэров страны, которые ввели карантинные меры, "вернуться к нормальности" и "отказаться от политики выжженной земли: закрытия торговли, запрета общественного транспорта и массовых собраний", потому что коронавирус, по его мнению, – "просто гриппок".
  • На утро 14 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 429 930 человек, 298 174 умерли, 1 659 806 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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Бразилия Жаир Болсонару коронавирус COVID -19
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