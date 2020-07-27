В Бразилии профсоюзы подали иск против президента в уголовный суд в Гааге

По мнению профсоюзов, власти не выполнили меры по защите населения от заболевания и таким образом осознанно поставили под угрозу жизни граждан

В Бразилии профсоюзы подали иск против президента Жаира Болсонару в Международный уголовный суд в Гааге. Они обвиняют главу государства в нарушениях прав человека во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Correio Braziliense.

По мнению профсоюзных лидеров, власти не выполнили меры по защите населения от заболевания и таким образом осознанно поставили под угрозу жизни граждан.

Кроме того 152 епископа католической церкви Бразилии осудили антикоронавирусную политику властей. Они подписали пиьсмо, в котором назвали некомпетентными действия президента и правительства по борьбе с распространением инфекции. По мнению священников, Бразилия переживает один из тяжелейших моментов в своей истории из-за пандемии и вызванного ей экономического кризиса.

В Бразилии коронавирус выявлен у 2,4 млн человек, умерли более 87 000 пациентов. Бразилия уступает по обоим показателям только США.

Президент Болсонару неоднократно отрицал серьезность заболевания и называл COVID-19 "легким гриппком". Позже у него тоже обнаружили инфекцию.

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Наталия Медведева

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