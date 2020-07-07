Называвший COVID-19 "просто гриппком" президент Бразилии заразился коронавирусом

Жаир Болсонару заявил, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя вчера у него была температура 38 и боли в теле

Президент Бразилии Жаир Болсонару получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает бразильское издание G1.

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В понедельник Болсонару почувствовал себя усталым, появились боли в теле, температура поднялась до 38 градусов, но ночью начала спадать. Он сдал тест на коронавирус и сегодня получил положительный результат.

Болсонару заявил, что чувствует себя хорошо по сравнению со вчерашним днем и принимает хлорохин. Сделанный вчера рентген легких президента показал, что они чистые.

25 марта Болсонару назвал коронавирус "просто гриппком" и призвал губернаторов и мэров отменить карантин ради спасения экономики.

30 марта суд обязал Болсонару остановить кампанию агитации против карантина.

14 мая, когда Бразилия уже вышла на шестое место в мире по числу заболевших COVID-19, Болсонару отказался вводить общенациональный карантин.

На утро сегодняшнего дня в Бразилии зафиксировали 1 626 071 случай коронавируса, 65 556 человек умерли от болезни, 978 615 выздоровели.

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Денис Юдин

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