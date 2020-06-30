Гидроксихлорохин. В мире возобновили тестирование "лекарства Трампа"

Гидроксихлорохин, плаквенил (скриншот из видеозаписи Science Insider)

Клинические испытания противоречивого антималярийного препарата, который принимал президент США Дональд Трамп, чтобы не заразиться коронавирусом, решили возобновить. Об этом сообщает BBC со ссылкой на британское агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA).

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Отмечается, что британские медики будут участвовать в глобальном исследовании COPCOV, которое должно показать, может ли ежедневная профилактическая доза хлорохина или гидроксихлорохина защитить от COVID-19.

В исследовании COPCOV принимают участие более 40 000 медицинских работников из Европы, Африки, Азии и Южной Америки.

"Существует вероятность того, что гидроксихлорохин можно употреблять для профилактики коронавируса. Однако это необходимо определить с помощью контролируемого исследования", - заявил один из ведущих ученых, профессор Оксфордского университета Николас Уайт.

"Если говорить о поиске препарата, который мог бы защитить медработников, то гидроксихлорохин – это, безусловно, наиболее реалистичная перспектива. Недавнее исследование по постконтактной профилактике подтвердило его безопасность и указало, что его можно использовать для профилактики вируса. Именно это и предстоит выяснить глобальному исследованию COPCOV ", – добавил профессор Мартин Левелин из Медицинской школы Брайтона и Сассекса.

19 мая о приеме гидроксихлорохина заявил президент США Дональд Трамп, он объяснил, что делает это "для профилактики" инфицирования коронавируса.

25 мая об отсутствии пользы и даже опасности гидроксихлорохина писал медицинский журнал The Lancet.

Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания этого препарата.

Через несколько дней журнал отозвал публикацию, поскольку ее авторы не смогли предоставить данные для проверки надежности источников исследования.

3 июня ВОЗ объявила о возобновлении исследований препарата.

15 июня управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка лекарств, использование которых одобрено при лечении больных COVID-19.

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