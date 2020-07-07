Коронавирус. В США более 3 млн заболевших – динамика пандемии в мире

В мире выявлено более 11,7 млн больных COVID-19 за время пандемии коронавируса. Больше всего заболевших - в США, Бразилии, Индии, России и Перу

В США зафиксировали более 3 млн заболевших коронавирусной болезнью за время пандемии, передает Worldometers.

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За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT) зарегистрировано 171 508 новых заболевших (178 388 - днем ранее), 3583 умерших (3603) и 106 240 выздоровевших (97 195).

Новые случаи коронавируса в мире (нажмите на график, чтобы увеличить)

За все время пандемии выявили 11 732 996 инфицированных, 540 137 из них умерли, а одолеть недуг смогли 6 637 466 пациентов.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших COVID-19:

1. США – 3 040 833 заболевших (+50 586 за сутки), 132 979 умерших (+378), 1 324 947 выздоровевших (+35 383);

2. Бразилия – 1 626 071 (+21 486), 65 556 (+656), 978 615 (данные не указаны);

3. Индия – 720 346 (+22 510), 20 174 (+474), 440 150 (+15 259);

4. Россия – 687 862 (+6611), 10 296 (+135), 454 329 (+3579);

5. Перу – 305 703 (+2985), 10 772 (+183), 197 619 (+3662).

3 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили , что почти треть образцов коронавируса имеет мутацию, которая делает патоген более заразным.

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Марк Сировой

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