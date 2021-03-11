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COVID-19. Самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве и девяти областях – прогноз НАН

11.03.2021, 11:34
COVID-19. Самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве и девяти областях – прогноз НАН - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В ближайшее время наивысшая заболеваемость коронавирусом ожидается в Киеве и девяти областях. Об этом говорится в результатах прогноза развития эпидемии COVID-19 от Национальной академии наук.

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Как отмечается, ученые с помощью математического моделирования делали прогнозы на периоды до 17 и до 24 марта. В прогнозе не учитывали влияния изменения количества тестов, количества подозрений на COVID-19 и возможных изменений карантинных ограничений.

В прогнозе НАН регионами с наибольшим ожидаемым числом заболевших за сутки стали Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черновицкая области.

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При этом в целом по Украине в НАН ожидают в среднем по 8300 заболевших за сутки в период с 11 по 17 марта и 9916 – с 18 по 24 марта.

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Марк Сировой
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Украина киев прогноз коронавирус COVID-19 области нан
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