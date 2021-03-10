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Весенняя волна COVID-19 будет мощнее осенней и может стать национальной катастрофой – НАНУ

10.03.2021, 21:35
Весенняя волна COVID-19 будет мощнее осенней и может стать национальной катастрофой – НАНУ - Фото
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)

В Украине весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой. Об этом заявил один из первых исследователей пандемии, кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина, передает пресс-служба Национальной академии наук.

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Как отмечается, Галицкий возглавляет международную группу ученых, которая идентифицировала ключевые молекулярные механизмы, лежащие в основе волнообразного течения пандемии COVID-19, и пришла к выводу, что весенняя волна эпидемии в Украине будет сопровождаться высоким уровнем заболеваемости, значительно большим количеством тяжелых и летальных случаев, чем осенняя.

По словам Галицкого, весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля.

Он прогнозирует, что на пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 000, а ежедневное количество смертей – превысить тысячу. Уточняется, что в связи с ограниченными лабораторными возможностями, не все новые случаи заболевания могут быть выявлены.

"Мы установили, что весенняя волна эпидемии обусловлена ​​сезонным восстановлением экспрессии основного вирусного рецептора – ангиотензин-превращающего энзима (фермента)-2 (ACE-2) – с началом роста светлого дня. Причем большое количество этого рецептора экспрессируется именно эпителием легких. Соответственно, происходит резкий (в сотни раз) рост восприимчивости, а легочная ткань становится основным объектом вирусной атаки", – объяснил Галицкий.

По словам ученого, стремительному развитию эпидемии в Украине могло бы помешать интенсивное проведение прививок, но темпы вакцинации слишком низкие.

По мнению Галицкого, время уже упущено, но можно предотвратить самый худший сценарий: ввести на всей территории Украины полномасштабные противоэпидемические меры (вплоть до строгого карантина и остановки работы общественного транспорта); разворачивать временные госпитали, как в прошлом году в Ухане; максимально ускорить вакцинацию; увеличить мощности для лабораторной диагностики.

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Наталия Медведева
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НАНУ коронавирус
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