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В COVID-больнице в Черновцах ни один медик не захотел вакцинироваться – ОГА

10.03.2021, 17:56
В COVID-больнице в Черновцах ни один медик не захотел вакцинироваться – ОГА - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не выразил желания вакцинироваться против коронавируса. Об этом во время брифинга сообщила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

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По ее словам, с завтрашнего дня для работы в области будут полностью готовы девять мобильных бригад, осуществляющих вакцинацию.

"К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников", – сообщила областная чиновница.

Она отметила, что в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

С начала пандемии по состоянию на 10 марта в Черновицкой области зафиксировали 59 667 случаев инфицирования COVID-19. Из них 46 421 пациент выздоровел, 1116 человек умерли.

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Наталия Медведева
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вакцинация черновцы коронавирус
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