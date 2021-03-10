В COVID-больнице в Черновцах ни один медик не захотел вакцинироваться – ОГА

В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не выразил желания вакцинироваться против коронавируса. Об этом во время брифинга сообщила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, с завтрашнего дня для работы в области будут полностью готовы девять мобильных бригад, осуществляющих вакцинацию.

"К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников", – сообщила областная чиновница.

Она отметила, что в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

С начала пандемии по состоянию на 10 марта в Черновицкой области зафиксировали 59 667 случаев инфицирования COVID-19. Из них 46 421 пациент выздоровел, 1116 человек умерли.

В Украине с начала кампании вакцинированы 23 480 человек, все они получили первую дозу вакцины.

Читайте также: В Украине вакцинируют в три раза медленнее, чем планировал МОЗ. Радуцкий объяснил, почему

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.