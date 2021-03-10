Темп вакцинации от COVID-19 в Украине ускорился: за сутки сделаны более 4000 прививок

В Украине выросло число вакцинированных от коронавируса за сутки: 9 марта прививку сделали 4362 человека, днем ранее – 1171, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего с начала кампании вакцинированы 23 480 человек, все они получили первую дозу вакцины.

За сутки больше всего прививок от COVID-19 сделано в Донецкой области (660), там же наибольшее число вакцинированных за всю кампанию (3134). Меньше всего людей привились в Сумской области (430).

4 марта в Украине выявили британский штамм коронавируса, который заразнее других вариантов патогена.

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Денис Юдин

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