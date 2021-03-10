Темп вакцинации от COVID-19 в Украине ускорился: за сутки сделаны более 4000 прививок
10.03.2021, 09:25
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)
В Украине выросло число вакцинированных от коронавируса за сутки: 9 марта прививку сделали 4362 человека, днем ранее – 1171, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Всего с начала кампании вакцинированы 23 480 человек, все они получили первую дозу вакцины.
За сутки больше всего прививок от COVID-19 сделано в Донецкой области (660), там же наибольшее число вакцинированных за всю кампанию (3134). Меньше всего людей привились в Сумской области (430).
- 4 марта в Украине выявили британский штамм коронавируса, который заразнее других вариантов патогена.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся четыре области, близки к ней – почти 10 областей.
- У почти 20 000 украинцев не было тяжелых негативных последствий после прививок вакциной Covishield.
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