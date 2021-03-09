Карантин. Почти 10 областей близки к красной зоне – Шмыгаль
Почти 10 областей Украины могут попасть в красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.
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"В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", – сказал он.
Шмыгаль не перечислял области оранжевой зоны, которые близки к красной зоне. Согласно зонированию Минздрава от 6 марта в оранжевую зону входят: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая.
Также в оранжевой зоне находится Киев. При этом 6 марта главсанврач Виктор Ляшко заявлял, что сейчас нет причин для включения Киева в красную зону.
- 4 марта сообщалось, что в Украине выявили более заразный британский штамм коронавируса у двух пациентов из Ивано-Франковска.
- В этот же день Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна эпидемии коронавируса. Минздрав прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля.
- В Украине за прошедшие сутки выявили более 3000 заболевших коронавирусом – данные по Киеву и областям.
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