Карантин. Почти 10 областей близки к красной зоне – Шмыгаль

Почти 10 областей Украины могут попасть в красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

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"В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", – сказал он.

Шмыгаль не перечислял области оранжевой зоны, которые близки к красной зоне. Согласно зонированию Минздрава от 6 марта в оранжевую зону входят: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая.

Также в оранжевой зоне находится Киев. При этом 6 марта главсанврач Виктор Ляшко заявлял, что сейчас нет причин для включения Киева в красную зону.

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Марк Сировой

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