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Третья волна коронавируса. МОЗ прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля – Степанов

05.03.2021, 12:16
Третья волна коронавируса. МОЗ прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Второй год пандемии коронавируса может быть тяжелее первого, в Украине ожидается рост заболеваемости COVID-19 до конца апреля. Об этом заявил в Верховной Раде глава Минздрава Максим Степанов.

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"Мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны. Второй год пандемии коронавируса может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий", – сказал глава МОЗ,

Он отметил, что, по оценкам ученых, мутации вируса, изменения в клинической картине течения болезни и изменения динамики передачи вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения.

"В Украине цифры заразившихся растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну пандемии…Мы прогнозируем увеличение числа заболевших до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля", – добавил Степанов.

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Комментируя выявление в Украине британского штамма коронавируса, он сказал, что этот вариант патогена – опаснее европейских разновидностей вируса. "Более высокая скорость передачи, тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина", – объяснил он.

Глава Минздрава также сказал, что "ситуация напряженная", в красной зоне карантина уже находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, а на грани – Закарпатская и Винницкая.

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Марк Сировой
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Украина минздрав коронавирус COVID-19 штамм третья волна британский штамм максимс степанов
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