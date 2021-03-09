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Коронавирус. В Украине более 3000 заболевших за сутки, выздоровели меньше 1000

09.03.2021, 08:16
Коронавирус. В Украине более 3000 заболевших за сутки, выздоровели меньше 1000 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 8 марта, в Украине выявили 3261 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5572), выздоровели 975 пациентов (сутками ранее – 1734). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 160 детей и 54 медика. Госпитализированы 1837 пациентов (сутками ранее – 2136).

Скончались 76 заболевших (сутками ранее – 106).

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Официально за 8 марта сделаны 18 207 тестов на коронавирус (23 227 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 13 101, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 1674, экспресс-тестов на антиген – 3432.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 1 410 061 заболевший COVID-19. 1 199 229 из них выздоровели, 27 204 – умерли. Проведено более 7,1 млн тестов.

Данные по областям:

Винницкая – 460;

Ивано-Франковская – 433;

Черновицкая – 409;

Львовская – 351;

Киев – 201;

Харьковская – 196;

Закарпатская – 195;

Киевская – 162;

Днепропетровская – 151;

Николаевская – 151;

Тернопольская – 97;

Житомирская – 71;

Сумская – 69;

Одесская – 63;

Волынская – 62;

Ровенская – 53;

Черниговская – 37;

Черкасская – 28;

Донецкая – 23;

Луганская – 14;

Запорожская – 13;

Хмельницкая – 8;

Полтавская – 7;

Кировоградская – 5;

Херсонская – 2.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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