Коронавирус. В Украине более 3000 заболевших за сутки, выздоровели меньше 1000
Вчера, 8 марта, в Украине выявили 3261 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5572), выздоровели 975 пациентов (сутками ранее – 1734). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 160 детей и 54 медика. Госпитализированы 1837 пациентов (сутками ранее – 2136).
Скончались 76 заболевших (сутками ранее – 106).
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Официально за 8 марта сделаны 18 207 тестов на коронавирус (23 227 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 13 101, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 1674, экспресс-тестов на антиген – 3432.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 1 410 061 заболевший COVID-19. 1 199 229 из них выздоровели, 27 204 – умерли. Проведено более 7,1 млн тестов.
Данные по областям:
Винницкая – 460;
Ивано-Франковская – 433;
Черновицкая – 409;
Львовская – 351;
Киев – 201;
Харьковская – 196;
Закарпатская – 195;
Киевская – 162;
Днепропетровская – 151;
Николаевская – 151;
Тернопольская – 97;
Житомирская – 71;
Сумская – 69;
Одесская – 63;
Волынская – 62;
Ровенская – 53;
Черниговская – 37;
Черкасская – 28;
Донецкая – 23;
Луганская – 14;
Запорожская – 13;
Хмельницкая – 8;
Полтавская – 7;
Кировоградская – 5;
Херсонская – 2.
- С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне официально находятся три области но, по словам Степанова, в скором времени там могут оказаться еще семь областей.
- 4 марта украинские ученые подтвердили, что в Украине был зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса.
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